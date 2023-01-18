"Хотят сохранить режим": РФ шантажирует Украину, чтобы вести переговоры на условиях Путина – Резников

Страна-агрессор Россия хочет сохранить лицо и представить себя "победительницей" в войне.

РФ шантажирует Украину, чтобы вести переговоры на условиях Путина, говорит Резников/ УНИАН, скрин

Россия шантажирует Украину, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров о войне на условиях РФ. Для этого страна-агрессор угрожает нашему государству новой волной эскалации.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью NHK. По его словам, РФ идет на такой шаг, потому что понимает, что ее планы в отношении Украины провалились.

Резников подчеркнул, что у России осталась лишь одна цель – сохранить собственный "режим". Именно поэтому они пытаются затащить Украину за стол переговоров на своих условиях, угрожая ей эскалацией.

Страна-агрессор пытается сохранить лицо и представить себя "победительницей".

Также Резников добавил, что российские оккупанты хотят захватить Донецкую и Луганскую области и подать это для россиян как "успешную операцию на фронте".

Министр обороны подчеркнул, что Украина будет бороться за свою победу и может начать вести переговоры с РФ только в том случае, если страна-агрессор выведет свои войска с территории нашего государства.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что кратчайшим путем к завершению войны и переходу к дипломатии есть успехи Украины на фронте. Поэтому США и другие государства снабжают Украину оружием, чтобы она могла эффективно давать отпор российским оккупантам на поле боя.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов отмечал, что фаза войны в Украине, которая продолжается сейчас, не является решающей. Только по результатам боев весной и летом можно будет сказать, будет завершаться война, продолжаться или перейдет в другую фазу.

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