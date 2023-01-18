"Это позволит перейти к переговорам": госсекретарь США назвал кратчайший путь к завершению войны

Требования страны-агрессора России "признать новые территориальные реалии" неприемлемы, подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США Блинкен назвал кратчайший путь к завершению войны/ УНИАН, 93 ОМБр Холодный Яр

Кратчайшим путем к завершению войны и переходу к дипломатии являются успехи Украины на фронте. Поэтому США и другие государства снабжают Украину оружием, чтобы она могла эффективно давать отпор российским оккупантам на поле боя.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. По его словам, благодаря успехам украинской стороны возможно удастся дойти до переговоров.

"Самый быстрый путь достичь устойчивого завершения этой войны, дойти до дипломатии, до переговоров – это усилить Украину на поле боя. Это именно то, что мы делаем", – заявил Блинкен.

Он также отметил неприемлемость заявлений страны-агрессора России, которая просила "признать новые территориальные реалии".

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", – отметил Блинкен.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов отмечал, что фаза войны в Украине, которая продолжается сейчас, не является решающей. Только по результатам боев весной и летом можно будет сказать, будет завершаться война, продолжаться или перейдет в другую фазу.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может заявить о второй волне мобилизации или объявить войну Украине в ближайшие дни. Возможно, это произойдет уже сегодня, 18 января. Такое развитие событий не исключают в американском Институте изучения войны (ISW).

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