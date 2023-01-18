"Путин любит символические даты": вторую волну мобилизации в РФ могут объявить уже сегодня – ISW

18 января хозяин Кремля должен выступить в Санкт-Петербурге в честь 80-летия прорыва советскими войсками нацистской блокады Ленинграда.

Владимир Путин сегодня вступит в Санкт-Петербурге / скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин может заявить о второй волне мобилизации или объявить войну Украине в ближайшие дни. Возможно, это произойдет уже сегодня, 18 января. Такое развитие событий не исключают в американском Институте изучения войны (ISW).

В среду Путин выступит с речью в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия советских войск, прорвавших нацистскую блокаду Ленинграда, родного города Путина. Так как Путин любит использовать символические даты для обращения к российскому народу, некоторые российские провоенные блогеры считают, что хозяин Кремля воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной.

При этом украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу объявил 17 января, что выполнит директиву Путина о проведении широкомасштабной военной реформы в период с 2023 по 2026 год для расширения вооруженных сил России. Вероятно, такие меры запланированы в рамках подготовки к затяжной войне в Украине, а также для того, чтобы создать условия для быстрого построения значительно более сильной российской армии.

Шойгу также отметил, что России необходимо усилить ключевые структурные компоненты Вооруженных Сил РФ, в связи с чем Кремль намерен восстановить Московский и Ленинградский военные округа, сформировать новый армейский корпус в Карелии (на границе с Финляндией), а также новые самодостаточные группировки войск на оккупированной территории Украины. Кроме того, будет сформировано 12 новых маневренных дивизий.

Эти реформы демонстрируют намерение России реформировать российские вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины, как ранее оценивал ISW. Однако пока неясно, смогут ли российские вооруженные силы расти, как описал Шойгу, в течение трех лет.

Как сообщал Главред, ранее издание The Times со ссылкой на западную разведку писало, что в России могут официально объявить начало второй волны мобилизации уже в ближайшее время, а новая масштабная атака на Украину, вероятно, случится уже в апреле 2023 года.

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны также считают, что в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. По мнению экспертов, есть как минимум три варианта развития событий.

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