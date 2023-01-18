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Посольство России в Швеции признало, что Крым - это Украина

18 января 2023, 08:51
Посольство РФ в Швеции опубликовало твит с ценами на бензин. На карте есть Украина в границах 1991 года.
Крым - это Украина
Крым - это Украина / Фото УНИАН

Сотрудники посольства РФ в Швеции опубликовали географическую карту Европы, на которой признали, что Крым - это территория Украины. Также там нет ни намека на аннексию украинских территорий Россией - карта соответствует стандартам 1991 года.

Публикация российского посольства в Twitter посвящена ценам на топливо в России и странах коллективного Запада.

Карта Украины
Карта Украины соответствует стандартам 1991 года / Фото twitter.com/RusEmbSwe

После того, как аудитория посольства РФ обратила внимание на географию, финансовый вопрос был отодвинут на второе место. Большинство пользователей обрадовало, что представительство страны-агрессора потихоньку начинает "сдавать назад" в своих имперских амбициях.

Посольство России в Швеции признало, что Крым - это Украина

Как сообщал Главред, бывший командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес считает, что украинские военные могут до февраля 2022 года создать условия для проведения операции по освобождению Крыма. Полностью деоккупировать полуостров Украина может до августа этого года. Но это будет зависеть от главного условия – получат или нет украинские военные нужное вооружение.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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