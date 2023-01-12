Генерал США рассказал, какое оружие нужно для освобождения Крыма

Украина может деоккупировать Крым до августа 2023 года.

Украина может освободить Крым до января 2023 года, если получит нужное оружие/ УНИАН, скрин

Украинские военные могут до февраля 2022 года создать условия для проведения операции по освобождению Крыму. Полностью деоккупировать полуостров Украина может до августа этого года. Но это будет зависеть от главного условия – получат или нет украинские военные нужное вооружение.

Такое мнение высказал бывший командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес в интервью"24 каналу". Он отмечает, что перед деоккупацией нужно изолировать Крым.

"Речь идет о дальнобойном точном оружии и о возможности изолировать Крым. Там по сути есть только две дороги – Керченский мост и так называемый сухопутный мост, который идет через Мариуполь и Мелитополь. Если Украина перережет эти два пути снабжения для российских сил, уничтожит логистику, и заблокирует Севастополь для российского черноморского флота – тогда будут все условия, чтобы освободить Крым", – рассказал Ходжес.

Для того, чтобы провести операцию по освобождению Крыма, Украине нужны ATACMS, Grey Eagle, Reaper и другие дальнобойные точные системы, отмечает американский генерал. Также нужны системы для защиты гражданского населения и инфраструктуры от ракетных атак РФ и достаточное количество бронетехники для сухопутных операций.

Ранее Ходжес отмечал, что Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым. Поэтому важно освободить Крымский полуостров. Украина может это сделать до конца августа 2023 года.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов завил, что Крымский мост нужно добить, чтобы загнать российских оккупантов в тупик. Он рассказал, что мост сейчас в состоянии минимальной пропускной способности. Железнодорожная ветка не может пропускать тяжелые воинские эшелоны, а автомобильная действует только наполовину.

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