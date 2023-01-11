Тяжелые бои в Соледаре и Бахмуте: генсек НАТО призвал сломать ситуацию на сторону Украины военной помощью

Поддержка Запада и предоставление военной помощи может создать разницу между украинскими и российскими силами, что предоставит Украине преимущество.

Генсек НАТО призвал Запад предоставлять военную помощь Украине, чтобы сломать ситуацию на ее сторону/ УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что тяжелые бои, которые сейчас продолжаются в Соледаре и Бахмуте на Донетчине, показывают важность предоставления Украине военной помощи для защиты от страны-агрессора России.

Он подчеркнул, что украинские военные показывают смелость, но для эффективного отпора российским оккупантам нужно предоставить Украине нужное оружие. Об этом он сказал во время брифинга с главой Еврокомиссии в среду, 11 января, пишет "Европейская правда".

"В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает еще раз смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей Родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", – сказал Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса положительно отозвался об объявлении США, Францией и Германией относительно намерения предоставить Украине боевые машины пехоты и легкие танки. Также он упомянул о поддержке, которую предоставляют украинскому государству все союзники НАТО и страны-члены Евросоюза.

По словам Столтенберга, помощь Украине от Запада создает реальную разницу на поле боя. Он подчеркнул, что все государства "в это ключевое время войны должны делать значительно больше и значительно быстрее".

Ситуация в Соледаре на Донетчине

На Донетчине российские войска вечером 9 января начали мощный штурм Соледара. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, штурм начался после того, как оккупантам не удалось оккупировать город.

Британская разведка сообщала, что за прошедшие четыре дня российские военные и силы частной военной компании "Вагнера" провели тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович вечером 10 января рассказал, что российским оккупантам удалось захватить часть Соледара – восточные окраины города. Он отметил, что сейчас Соледар находится в "полуохвате". ВСУ остаются в городе.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый 11 января заявил, что заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности. Враг не контролирует город.

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