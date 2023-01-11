Американские БМП Bradley дадут возможность для наступления ВСУ – Пентагон

Украинские военные будут проходить обучение на Bradley в Германии на базе подготовки.

ВСУ вооружат M2 Bradley / Defense.gov/Army Cpl. Shawn Pierce

В течении ближайших нескольких недель Вооруженные Силы Украины получат американские боевые машины пехоты Bradley, заявил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

Военная помощь Украине будет оказана не только для обороны, но и для освобождения ее территории, подчеркнул он в ходе брифинга.

"Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся заявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", – сказал представитель Пентагона.

Райдер добавил, что украинские военные будут проходить обучение на Bradley в Германии на базе подготовки в Графенвере, Бавария.

M2 Bradley — боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Экипаж БМП состоит из трёх человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 25-мм M242 Бушмастер;

Тип пушки нарезная, автоматическая;

Боекомплект пушки 75 БОПС-Т + 225 ОФЗТ в боеукладке в башне + 601 в БК корпуса;

Дальность стрельбы, км 2;

Пулемёт 7,62-мм М240С (2 200 патронов);

2 × ПТРК Tоу (М2);

2 × ПТРК Tоу-2 (М2А2).

Помощь Запада Украине

Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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