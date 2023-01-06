Германия может передать Украине дополнительные САУ Gepard – Spiegel

По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним.

Украина возможно получит еще САУ Gepard / Bundeswehr/Oliver Schmidt

Кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, Германия намерена передать Украине дополнительные установки Gepard.

Как пишет Spiegel, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

"Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность, что в ближайшие месяцы в Украину могут доставить больше Гепардов", - сообщает издание.

Что такое Gepard Gepard – немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Gepard базируется на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Установка предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Как сообщал Главред, 5 января президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Во время переговоров Шольц заявил, что Берлин намерен передать Украине боевые машины пехоты Marder и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил уверенность, что рано или поздно ВСУ получат немецкие танки Leopard 2. Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки необходимой военной техники.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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