"Леопарды будут": посол Украины в Германии оценил шансы расширения военной помощи Германии

Процессы в Германии происходят довольно медленно, но предыдущие поставки вооружения вселяют уверенность в том, что помощь будет расширяться.

Алексей Макеев считает, что Украина получит танки Leopard 2 от Германии / Фото Википедия, скриншот

ВСУ получат немецкие танки Leopard 2. Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки необходимой военной техники. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Европейской правде.

По его словам, процессы в Германии происходят довольно медленно, но предыдущие поставки вооружения вселяют уверенность в том, что помощь будет расширяться.

Макеев отметил, что Украина почти год занимается вопросом поставки танков Leopard 2 для нужд ВСУ. Однако из-за сложности немецкой политической системы процессы идут не так быстро, как хотелось бы.

"Скоро будет один год, как поднят вопрос "Леопардов" украинской стороной. Это еще раз свидетельствует о заскорузлости и сложности немецкой системы поменяться изнутри. Именно об этом федеральный канцлер сказал и назвал это изменение эпох. Изменения эпох не происходят мгновенно. А мы делаем все возможное, чтобы эти изменение ускорить. Я уверен, что "Леопарды" будут. Лучше раньше, чем позже, но я в этом уверен", – сказал Макеев.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Военная помощь Украине

В рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

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