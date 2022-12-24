Украина получит от Германии 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8: чем они известны

Такие грузовики используют для транспортировки платформ и контейнеров с техникой или боеприпасами.

Военный грузовик Rheinmetall HX 8x8/ Bundeswehr

Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8. Их отправит нашему государству немецкий концерн Rheinmetall по поручению правительства ФРГ.

Поставка таких транспортных средств уже началась. Об этом сообщают в концерне Rheinmetall.

"Грузовики HX – семейство готовых военных транспортных средств, систематически разработанное для максимальной долговечности, мобильности, простоты использования и модульности, что фактически выделяет их в собственный класс", – говорится в сообщении.

Грузовики MAN HX 8×8 – что о них известно

Такие транспортные средства используют для транспортировки платформ и контейнеров с техникой или боеприпасами.

В концерне отмечают, что это один из самых распространенных военных грузовиков. Сейчас по всему миру эксплуатируется более 15 тысяч таких автомобилей.

Напомним, на фоне передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США Украине в качестве военной помощи в Германии задумались над тем, что еще могут поставить нашей стране. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит дальнейшие поставки ПВО и оружия в Украину.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что ФРГ дала обещание предоставить Украине больше вооружений и боеприпасов. Киев в срочном порядке нуждается в зенитных систем, самоходных гаубиц и боеприпасов. Идут переговоры по предоставлению танков Marder и Leopard. В диалоге наблюдается положительная динамика.

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