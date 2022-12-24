Как Гитлер в 1943-м: Путин уже проиграл войну, но еще будет создавать хаос – вице-президент Еврокомиссии

Диктатор РФ еще долго может создавать хаос, поэтому другим государствам нужно быть сплоченными и продолжать поддерживать Украину, подчеркнул Тиммерманс.

Путин уже проиграл войну, но еще будет создавать хаос, отмечает вице-президент Еврокомиссии/ УНИАН, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин уже проиграл войну против Украины. Он сейчас находится в таком положении, как нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году – когда он уже проиграл войну, но до ее окончательного завершения еще должны были пройти годы.

Об этом сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью Nieuwsblad. Он подчеркнул, что РФ сейчас является изгоем на международной арене.

Для России эта война очень дорого обходится. По стране-агрессорке очень сильно бьют санкции, введенные другими государствами за ее вооруженную агрессию против Украины.

"И Путин уже проиграл. Он ошибся относительно устойчивости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии ео армии, которая была развалена коррумпированными офицерами", – отмечает Тиммерманс.

Он напомнил о том, что"Гитлер тоже проиграл войну в конце 1943 года, но она длилась еще два года".

Путин может еще долго чинить хаос, говорит исполнительный вицепрезидент Еврокомиссии. Бомбардировками энергообъектов Украины диктатор РФ хочет "довести людей до таких лишений, чтобы миллионы приехали в Европу".

Тиммерманс отмечает, что Путин пытается использовать энергетику и миграцию как оружие против Запада, пытаясь таким образом внести раскол в единство государств, поддерживающих Украину.

Раскол в курс России может внести лишь осознание того, что Запад не сдастся, независимо от событий на фронте. Поэтому Западу нужно быть сплоченным, подчеркнул Тиммерманс.

"Как только Путин и Лавров начнут думать, что на фронте (против РФ) появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно", – сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии.

Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик выразил мнение, что часть высокопоставленных чиновников США и Европы боятся развала РФ. Но такая позиция уже постепенно угасает. Ведь все больше американцев и европейцев убеждаются, что сохранить Россию в ее нынешних границах означает оттягивать во времени завершение войны в Украине. Более того – если РФ не распадется, то лет через 20 в Европе вспыхнет новая война еще мощнее нынешней.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень быстрого начала развала России. Диктатору представили соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля.

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