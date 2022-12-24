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"Там решается судьба войны": Бахмут, Лиман и Авдеевка сейчас являются "украинскими Верденами" – Кулик

24 декабря 2022, 18:01
На других участках фронта оккупанты пытаются укрепиться и работают на оборону.
Украинские военные, ВСУ, Виталий Кулик
Самые тяжелые бои сейчас проходят возле Бахмута, Лимана и Авдеевки, говорит Виталий Кулик/ 59 ОПМБр Якова Гандзюка, УНИАН

Самые тяжелые бои на фронте сейчас проходят вблизи трех городов Донецкой области – Бахмута, Лимана и Авдеевки.

Дальнейшие события возле этих городов будут определять то, как дальше будет меняться ситуация в войне России против Украины. Об этом рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Остается ситуация Бахмута, Лимана, Авдеевки, где, фактически, происходит украинские Вердены (битва возле французского города Верден считается одним из самых кровопролитных боев во время Первой мировой войны, который вошел в мировую историю как хрестоматийный пример войны на истощение. – Главред) – именно там сейчас решается оперативная ситуация, которая будет определять дальнейшие действия Украины и РФ", – рассказал Кулик.

По мнению эксперта, на других участках фронта пока вряд ли будет происходить интенсификация боевых действий. Российские захватчики пока пытаются укрепиться на линии разграничения.

"Сейчас они активно строят фортификационные сооружения в захваченных городах, пытаются построить аппарат контроля и угнетения оккупированного населения. То есть они больше работают на оборону того, что удерживают, чем на подготовку к наступательным действиям", – сказал Кулик.

Ситуация возле Бахмута

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит, как дальше будет развиваться война в Украине. Зеленский в Конгрессе США сказал, что украинцы нуждаются в американской помощи, чтобы не просто выстоять в боях, но и победить на поле битвы.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, захват Бахмута в Донецкой области для российских оккупантов является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ЧВК Вагнера, которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый ранее рассказывал, что российские захватчики продолжают осуществлять попытки прорвать оборону украинских военных на Бахмутском направлении. Только за сутки российские захватчики нанесли 225 ударов из различных типов оружия. При этом среди оккупантов более 90 погибших и свыше 100 раненых.

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