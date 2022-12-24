Оккупанты потеряли около 200 человек за сутки: армия РФ пытается прорваться возле Бахмута – ВСУ

Горячими точками на фронте сейчас являются Бахмут, Авдеевка и Угледар.

В ВСУ рассказали о ситуации возле Бахмута, Авдеевки и Угледара/ 93-я ОМБр Холодный Яр, armyinform.com.ua

Российские захватчики продолжают осуществлять попытки прорвать оборону украинских военных на Бахмутском направлении.

Только за сутки российские захватчики нанесли 225 ударов из разных типов оружия. При этом среди оккупантов более 90 погибших и свыше 100 раненых. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Враг постоянно пытается прорвать нашу оборону в районе Бахмута. В эти сутки он наносил около 225 ударов из различного типа артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня. Было более 28 боестолкновений. Противник потерял свыше 90 человек убитыми и более 100 ранеными только в боях на Бахмутском направлении", – отмечает Череватый.

Оккупанты изо всех сил пытаются прорваться возле Бахмута, но они раз за разом терпят поражение и теряют свой личный состав.

Горячими точками также являются Авдеевка и Угледар. Там тоже идут бои практически с такой же интенсивностью, как возле Бахмута, говорит Череватый.

По его словам, эти города являются вторым по напряжению направлением украинского Донбасса, где оккупанты постоянно пытаются прорваться, однако системно несут потери и не имеют успехов.

Ситуация возле Бахмута

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит, как дальше будет развиваться война в Украине. Зеленский в Конгрессе США сказал, что украинцы нуждаются в американской помощи, чтобы не просто выстоять в боях, но и победить на поле битвы.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, захват Бахмута в Донецкой области для российских оккупантов является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ЧВК Вагнера, которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.

Также ранее пресс-секретарь восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказывал, что у захватчиков РФ возле Бахмута большие потери, а также полное отсутствие тактических успехов.

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