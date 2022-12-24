"Шансов удержать фронт нет": оккупант разнес командиров РФ за "мясорубки" на войне

Мобилизованных РФ загнали как мясо на фронт, лишив не только вооружения и артиллерии, но и закрытой цифровой связи, рассказал оккупант Андрей Морозов.

Оккупанты плачутся из-за катастрофических потерь / Telegram, Радио Свобода

В войска российских оккупантов в Украине массово поставляются с хранения "лысые" танки, на которых нет динамической защиты, а одной из основных проблем российской армии является отсутствие нормальной связи.

Об этом пишет оккупант РФ Андрей Морозов из Москвы (известный под кличкой "Бойцовый Кот Мурз" в LiveJournal), который служит в "народной милиции ЛНР".

Он отмечает, что мобилизованных загнали как мясо на фронт, лишив не только вооружения и артиллерии, но и закрытой цифровой связи. Из-за этого мобилизованные пользуются сотовой связью, что помогает ВСУ наносить прицельные удары по армии.

Оккупант плачется, что россиян бросают в "мясорубки" вместо подготовки к "зимнему наступлению ВСУ"

"Российские военные обладают невероятным талантом превращать любой поселок с парой посадок и свинофермой в Верден, о который стачиваются собственные, а не вражеские подразделения. <...> Из-за того что российская армия не может ничего, кроме как, обливаясь кровью, брать очередной поселок, сдавая на другом фланге райцентр или целую область, российская армия сделала изумительный вывод: давайте возьмем побольше поселков! И устроила максимум возможных Верденов по всей линии фронта, включая ту самую печально знаменитую Павловку в ДНР. И, конечно же, Бахмут. Как же без него. Как не убить об него последние остатки боеспособной пехоты? Никак не возможно. Надо же этим ублюдкам (нецензурно, - ред.) где-то брать позитивчик для новостей! Вот, мы освободили еще 100 метров такой-то деревни. А кто первый доложит о полном освобождении деревни — тому орден", - пишет он.

По словам Морозова, остатки снарядов ствольной артиллерии расходуются на эти самые "мини-Вердены", которые российская армия старательно плодит один за другим, стачивая об них пехоту.

"У противника с БПЛА все хорошо. Даже с учетом потерь. С нашей же стороны тупые дебилы, которые сожгли боекомплект на перепахивание полей, решили заменить шестидюймовые снаряды ВОГами, сбрасываемыми с коптеров. Военные умы, не способные ни на что, кроме карго-культа "сделаем как у украинцев". Не задумывающиеся о том, что то, что отлично работает, когда идет охота на ленивых беззаботных идиотов, не будет работать в обратную сторону, тем более будучи исполненным криво и наскоро", - жалуется оккупант.

"Впереди зимой нас ждет адский (нецензурно, - ред.). Никаких значимых шансов удержать нынешний фронт не будет, и противник об этом прекрасно знает, концентрируя свои силы там, где ему удобно и выгодно. Ни по одному из пунктов, обеспечение которых определяет успешность обороны, никакого прогресса нет, только регресс, причем системно поощряемый", - добавил Морозов.

Отметим, что Роскомнадзор удалил публикацию Морозова в LiveJournal. В статье Морозов подробно расписывает проблемы российской армии и критикует некомпетентное командование. Однако материал доступен в Wayback Machine.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что армия страны оккупанта потеряла больше живой сили, чем ВСУ.

"Американское издание NewYork Times писало, что под Бахмутом было ранено 240 украинских военных, что медицинские учреждения с трудом справлялись с потоком раненых. Оно и не удивительно, поскольку работает российская артиллерия - это в основном осколочные ранения. Поэтому такое огромное количество раненых", - отметил эксперт.

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