"У России намного больше": Жданов озвучил примерные потери в рядах ВСУ

Олег Жданов подчеркнул, что ВСУ несут потери, но не такие, как Российская Федерация.

Жданов озвучил примерные потери в рядах ВСУ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Украина в войне против России несет большие потери, но не убитыми, а раненными.

Военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале отметил, что армия страны оккупанта потеряла больше живой сили, чем ВСУ.

"Американское издание NewYork Times писало, что под Бахмутом было ранено 240 украинских военных, что медицинские учреждения с трудом справлялись с потоком раненых. Оно и не удивительно, поскольку работает российская артиллерия - это в основном осколочные ранения. Поэтому такое огромное количество раненых", - отметил эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Жданов подчеркнул, что ВСУ несут потери, но не такие, как Российская Федерация.

"Наши потери намного меньше. По убитым с начала войны Михаил Подоляк озвучил, что у нас около 13 тысяч убитыми в ходе всей войны. Трудно сказать какое у нас соотношение раненных и убитых, но если брать за основу обычную расчетную единицу, то соотношение будет 1к3. Раненых должно быть порядка 30-40 тысяч", - заявил Жданов, уточнив, что это примерные потери в рядах ВСУ.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют 13 тысяч погибшими.

Также сообщалось, что во время выступления в Брюсселе 30 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, якобы Украина во время войны против России уже потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления", – отметила фон дер Ляйен.

Однако незадолго после произнесения этого заявления в Еврокомиссии заявили о неточности. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант отметила, что фон дер Ляйен имела в виду потери в целом, а не погибшими. То есть в эту цифру входят не только погибшие военные, но и раненые и травмированные.

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