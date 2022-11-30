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В войне с РФ Украина потеряла 100 тысяч военнослужащих - глава Еврокомиссии

30 ноября 2022, 11:44

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала украино-российской войны Украина потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

фон дер Ляйен, русская армия
В войне с РФ Украина потеряла 100 тысяч военнослужащих - глава Еврокомиссии / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

С начала полномасштабного военного вторжения РФ Украина потеряла около ста тысяч военнослужащих и 20 тысяч мирных жителей. Об этом заявила на выступлении в Брюсселе руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои ужасные преступления.Мы будем работать с Международным уголовным судом и поможем создать специализированный суд для рассмотрения преступлений России. Вместе с нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы Россия заплатила за нанесенные ею разрушения замороженными средствами олигархов и активами своего центрального банка", — сказала чиновница.

Однако, источники таких показателей украинских потерь Урсула фон дер Ляйен не стала называть.

фон дер Ляйен, твит

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что российские оккупанты в Украине ежедневно теряют на фронтах убитыми и ранеными около 400-600 солдат, даже когда интенсивность боевых действий снижается. Во время активных боев вражеские потери вырастают до тысячи в день.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупационных войск в живой силе в Украине составляют более 85 тысяч человек.

До того, как сообщалосьTelegram-каналом Generall SVR, русский диктатор Владимир Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории РФ.

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Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен война России и Украины
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