"Народная война": Путин задумал объявить полную мобилизацию в России - СМИ

Владимир Путин якобы хочет объявить полную мобилизацию в России / Фото: сайт Кремля, Telegram

Президент России Владимир Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории РФ. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, на совещании с представителями руководства силового и военного блоков Путин обсуждал новости с фронта. Диктатору доложили о сложной ситуации на войне в Украине, проблемах с экипировкой, вооружением и мотивацией мобилизованных.

"На этом фоне Путин заявил, что убежден в необходимости проведения полноценной мобилизации. Теперь, по его мнению, вторая волна частичной мобилизации ничего не решит, и это будет как "резать хвост собаке по частям". Президент высказал мнение, что мобилизация необходима и надо лишь продумать, как ее объявить и, главное, провести наиболее эффективно и без эксцессов, учитывая опыт частичной мобилизации", - говорится в сообщении.

Путин якобы считает "достаточным" призыв ещё 2 миллионов человек, из которых примерно 300 тысяч - женщины.

"Участники совещания без особого энтузиазма поддержали президента. Представители руководства военного блока подтвердили возможности и готовность к проведению мобилизации, начиная с января 2023 года. Путин поделился идеей, которую предложил Сергей Кириенко - призывать в рамках мобилизации, по большей части, людей с украинскими фамилиями, дескать, пусть украинцы друг друга уничтожают", - пишет генерал СВР.

По данным канала, Путин также предложил вместе с мобилизацией объявить и военное положение по всей стране или, как минимум, на большей части территории России.

"Народная война", когда "всё для фронта, всё для победы", теперь является главной темой обсуждений Путина с окружением. Большое количество жертв среди мобилизованных, по мнению президента, только сплотит российское общество и укрепит действующий режим, причём вне зависимости от того, будет ли результатом победа или поражение", - отметил генерал СВР.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

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