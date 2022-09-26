Россияне уже звонят в Украину по поводу сдачи в плен - разведка

Война в Украине / УНИАН, bessarabiainform.com

На горячую линию центра приема обращений по поводу сдачи в плен "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ.

"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно показаться?", - заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Он объясняет это низкой мотивацией и соответствующим психоэмоциональным состоянием этой мобилизационной волны. Таким же алгоритмом пользуются и крымчане.

Юсов сообщил, что в Донецкой и Луганской областях мобилизация "началась и сразу закончилась", потому что там уже некого мобилизовать. Среди мужчин остались только работающие на каких-то предприятиях, а также больные.

"После псевдореферендумов и насильственной паспортизации оккупанты могут начать мобилизовать мужчин и на других временно оккупированных территориях Украины", - допустил представитель ГУР.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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