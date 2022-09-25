"Это Россия напала на Украину": протесты против мобилизации в РФ дошли до Махачкалы

Протесты в Дагестане / скриншот

В Дагестане продолжаются протесты против мобилизации, которую объявил президент РФ Владимир Путин из-за войны в Украине. Митингующие продвинулись до столицы республики Махачкалы.

Как сообщают российские СМИ, в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

В столице женщины спорили с полицейским, утверждая, что Россия напала на Украину. Они также скандировали "Нет войне".

Кроме того, на митинге люди заявили, что "Россия напала на Украину" и они против мобилизации, которую объявил Путин.

Российские силовики задерживали людей. Кроме того, полицейский ударил по лицу задержанного, которого вели двое других силовиков.

Полицейские жестко обращались как с мужчинами, так и с женщинами.

Позже к силовикам в Махачкале прибыло подкрепление. Протестующие скандировали "Позор".

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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