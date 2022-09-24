10 лет тюрьмы: Путин подписал наказание для россиян за отказ воевать

Путин / УНИАН, скриншот YouTube

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиянам грозит до 10 лет тюрьмы за дезертирство или неявку на службу по призыву.

Согласно закону, самовольное оставление части или места службы или неявка на службу без уважительных причин, совершенные солдатом, который проходит военную службу по призыву или контракту, будут караться тюрьмой на срок до от 5 до 10 лет:

За добровольную сдачу в плен военному полагается наказание - 10 лет лишения свободы.

За дезертирство и неявку по призыву - тоже 10 лет.

За мародерство - 15 лет.

Повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу - от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей - срок от 5 до 10 лет.

При этом россияне, которые пребывают в запасе, во время прохождения ими военных сборов, будут нести такую же уголовную ответственность.

Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запретили своим гражданам воевать в Украине.

Позже бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в секретном седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина о мобилизации речь идет о численности. По его словам, в документе указано, что мобилизовать должны миллион россиян, а не 300 тысяч, как было объявлено.

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