Путин теряет союзников по ОДКБ: три страны запретили своим гражданам воевать на стороне РФ

Путин теряет союзников по ОДКБ / kremlin.ru

Хозяин Кремля Владимир Путин продолжает терять союзников. После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, входящие или входившие в Организацию Договора о коллективной безопасности, запретили своим гражданам воевать в Украине.

Так, посольство Кыргызстана в России 21 сентября сообщило своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет уголовная ответственность. Гражданам Кыргызстана, которые живут в России и которых будут призывать участвовать в каких-либо военных действиях, советуют незамедлительно обращаться в дипломатическое представительство своей страны. Те граждане, которые поедут на войну, рискуют оказаться за решеткой на срок от 5 до 10 лет. Возможна также конфискация имущества.

Посольство Узбекистана в РФ заявило, что "предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность". Речь идет о сроке до 10 лет лишения свободы.

В Казахстане за такое же нарушение грозит тюремный срок от 5 до 9 лет.

Что такое ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности была создана в 1992 году после подписания Договора коллективной безопасности в Ташкенте. На данный момент в блок входит 6 стран, включая Армению, Беларусь, Россию, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Ранее членами ОДКБ также были Азербайджан, Грузия и Узбекистан, однако затем вышли из организации.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия "поддержит решение жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожской области" о проведении так называемых "референдумов" о присоединении к стране-агрессору РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

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