Путин намерен ввести военное положение в регионах РФ и закрыть границы для "призывников" – СМИ

Путин недоволен мобилизацией в России и бегством мужчин за границу - СМИ / ua.depositphotos.com, УНИАН

После объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации многие мужчины, не желая ехать воевать в Украину, бегут из страны за границу. В связи с этим Путин рассматривает возможность объявления военного положения в ряде приграничных с украинским государством регионах и закрыть границы для мужчин призывного возраста.

Как сообщает Telegram-канал Генерал СВР, руководитель страны-агрессора крайне недоволен ходом мобилизации в РФ. Возникло множество проблем, среди которых – бегство мужчин призывного возраста за границу и резкое падение уровня доверия к самому Путину.

"Мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, только началась, а он уже не доволен тем как идет процесс. Президенту сообщают о многочисленных проблемах, возникших в ходе реализации указа о мобилизации, большом количестве пытающихся уклониться от мобилизации, массовом исходе мужчин призывного возраста за рубеж и резком падении уровня доверия президенту (опрос ФСО)", - отмечает паблик.

Авторы канала пишут, что Кремль ищет, как решить эту проблему. Один из вариантов – военное положение в приграничных с Украиной областях и запрет на выезд мужчин призывного возраста.

"Во время закрытой части совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в узком составе Путин заявил о необходимости введения военного положения как минимум в ряде приграничных областей и запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста. Путин сказал, что определится с датой в ближайшее время", - подчеркивается в сообщении.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент страны-агрессора России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичную мобилизацию на территории РФ. Сначала собираются призывать на войну с Украиной лиц, которые находятся в запасе или проходили срочную службу в рядах российской армии.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление, согласно которому Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их собираются направить в Украину, дескать, для осуществления контроля над захваченными территориями.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что Россия на первом этапе мобилизации сможет набрать максимум 40-50 тысяч человек. Больше людей российская система не сможет обучить и экипировать.

Путин намерен при помощи мобилизованных выровнять линию фронта и остановить продвижение армии Украины.

Смотрите видео ТСН - что происходит в России после объявления мобилизации

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