Россия на первом этапе мобилизует 40-50 тысяч человек и попытается сдержать продвижение ВСУ – МВД

Частичная мобилизация нужна Путину для стабилизации линии фронта - Денисенко / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Страна-агрессор Россия на первом этапе частичной мобилизации сможет призвать на войну против Украины не более 40-50 тысяч человек. Больше собрать не удастся, поскольку нужно время на подготовку людей и их экипировку. Москва попытается стабилизировать линию фронта и сдержать продвижение ВСУ. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в рамках первой волны частичной военной мобилизации в России агрессор сможет мобилизовать только 40-50 тысяч человек.

"Мы должны понимать, что эта мобилизация не означает, что завтра все они появляются на линии столкновения. В первую очередь в них попадают военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет на 40-50 тысяч", - отметил Денисенко.

По его словам, больше мобилизовать на данном этапе не удастся, потому что Россия не сможет найти больше возможностей для экипировки и обучения военных.

"Поэтому в этом случае это будут все их неотвратимые потери на территории Украины", - полагает эксперт.

Также Вадим Денисенко подчеркнул, что Россия при помощи мобилизованных лиц осуществит попытку стабилизации линии фронта. Оккупанты попытаются сдержать дальнейшее продвижение сил обороны Украины.

Частичная мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

В Минобороны Великобритании отметили, что объявлением мобилизации Путин признал провал планов по войне с Украиной. Угрозы и пропаганда не могут скрыть того факта, что побеждает Киев.

"Нарушение президентом Путиным своих обещаний не мобилизовать часть своего населения и незаконная аннексия части Украины является признанием того, что его вторжение проваливается", – подчеркнул глава ведомства Бен Уоллес.

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