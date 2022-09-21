"Путин признал провал, Украина побеждает": Минобороны Британии ответило на частичную мобилизацию в РФ

Министр обороны Великобритании ответил на частичную мобилизацию в РФ/ Генштаб ВСУ, Number 10 flickr

Российский диктатор Владимир Путин своим объявлением частичной мобилизации в РФ и незаконной аннексией части Украины фактически признал, что его планы в отношении нашего государства проваливаются и он проигрывает войну.

При этом угрозы и пропаганда России не могут скрыть того факта, что Украина побеждает в войне. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, реагируя на объявление частичной мобилизации в России. Его заявление было обнародовано в Twitter Министерства обороны Великобритании.

"Нарушение президентом Путиным своих обещаний не мобилизовать часть своего населения и незаконная аннексия части Украины является признанием того, что его вторжение (до Украины, – ред.) проваливается", – подчеркнул Уоллес.

Он отметил, что страна-агрессор РФ отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, которые были плохо оснащены и плохо управляемы.

"Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть того факта, что Украина выигрывает в этой войне, международное сообщество является объединенным, а Россия становится мировым изгоем", – заявил Уоллес.

Twitter @DefenceHQ

Мобилизация в России

20 сентября Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

После этого разговоры о возможной мобилизации в РФ заточились с новой силой. Однако в Госдуме РФ заявили, что приняты "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Россияне мигом отреагировали на это в сети. Они начали сыпать комментариями, что "пусть сам идет, если такой умный" и спрашивать, пойдут ли на фронт российские пропагандисты. Часть россиян возмущается, часть – не понимает, что означает объявленная мобилизация.

Украинцы отреагировали на это решение мемами в соцсетях. Украинцы шутили, что теперь придется собирать на пакеты, и что в следующем году в нашем государстве хорошо заколосятся хлеба.

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