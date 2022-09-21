"Собираем на пакеты:" украинская сеть взорвалась мемами на объявление Путиным частичной мобилизации

Украинская сеть взорвалась мемами на объявление Путиным частичной мобилизации/ соцсети

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России. Она стартует со дня объявления и в первую очередь будет касаться тех россиян, которые были в запасе. Украинцы сразу отреагировали в сети на такое решение российского президента.

В украинском сегменте соцсетей начало появляться много мемов на эту тему. В частности, граждане Украины подчеркнули, что зачем же России даже частичная мобилизация, если они постоянно сообщали о небольшом количестве потерь на фронте. Некоторые шутили о том, где же мы будем девать столько погибших российских оккупантов.

Не удержались от сарказма на тему частичной мобилизации в РФ и украинские политики. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк задал шутливый риторический вопрос, "до сих пор ли в РФ всё идет по плану?".

В свою очередь советник председателя ОП Алексей Арестович отметил, что "хорошо" быть русским во время президентства Путина, и пошутил, что следующей весной у нас "хорошо будут подниматься хлеба".

В сети также шутили, что утром 21 сентября уже поздно объявлять даже частичную мобилизацию, ведь большинство призывников уже паковали вещи и ретировались вечером.

Главред собрал подборку мемов и комментариев из соцсетей на тему утреннего видеообращения Путина и объявления им частичной мобилизации в России.

Мобилизация в России

20 сентября Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

После этого разговоры о возможной мобилизации в РФ заточились с новой силой. Однако в Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

Россияне мигом отреагировали на это в сети. Они начали сыпать комментариями, что "пусть сам идет, если такой умный" и спрашивать, пойдут ли на фронт российские пропагандисты. Часть россиян возмущается, часть – не понимает, что означает объявленная мобилизация.

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