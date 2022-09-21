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Потери армии РФ приблизились к 150 тысячам раненными и ликвидированными - Арестович

21 сентября 2022, 11:47

У России нет потенциала для создания новых соединений.

Российские военные
Потери РФ могут составить 150 тыс. человек / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода

Россия потеряла огромное количество своих солдат на фронте в Украине. Раненных и убитых может быть около 150 тысяч человек. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что Путин объявил частичную мобилизацию, так как в РФ "нет потенциала для создания новых соединений".

"Потери российской армии не просто огромные, зашкаливающие, точно свыше 100 тысяч убитыми и ранеными, скорее - под 150; двойной комплект набирается потому, что следующие 150 они уже мысленно списали", - написал Арестович.

Он также пошутил, говоря о том, что после такого количества прибывших оккупантов на украинских землях в следующем году "хлеба будут подниматься не в пример дружнее, чем сейчас".

Мобилизация в России

Ранее генерал США в отставке Бен Ходжес прокомментировал такую возможность и заявил, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой. Поэтому это не сильно повлияет на войну.

20 сентября Госдума России в целом приняла поправки к Уголовному кодексу. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

После этого разговоры о возможной мобилизации в РФ заточились с новой силой. Однако в Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России.

Уже 21 сентября российский диктатор Владимир Путин лично объявил о мобилизации в РФ. Правда он убеждает, что общую мобилизацию вводить никто не будет, ведь речь якобы идет исключительно о частичной мобилизации.

Другие новости:

мобилизация война в Украине российское вторжение Алексей Арестович
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