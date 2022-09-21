'Мне страшно': россияне в шоке от объявления Путиным мобилизации

Часть россиян не понимает, что значит объявленная хозяином Кремля мобилизация, другие же граждане негодуют и интересуются, отправят ли на войну пропагандистов.
Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России. Пропагандистка Маргарита Симоньян сразу после этого устроила в своем Telegram-канале анонимное голосование. Судя по всему, большинство россияне не в восторге от решения хозяина Кремля "упаковать в пакеты" своих граждан.
В частности, 41% подписчиков пропагандистки проголосовали за пункт "Мне страшно", 22% не понимают, что значит частичная мобилизация в РФ, а еще 37% решение Путина поддерживают.
Как россияне комментируют решение Путина объявить частичную мобилизацию в РФ:
- "Пусть сам идёт на фронт, раз такой умный"
- "Всех подписчиков симонян мобилизировать!"
- "Поздравляю всех бесноватых на войне!!! Жаль только, что эти безумные пенсионеры призыву не подлежат!!! Плохо жили??? Хочу видеть Маргошу и ее детей прямо на передовой! И ей подобных там же"
- "Мне страшно за наших молодых парней, сынов, мужей. Не за себя..."
- "Дети единороссов в первых рядах должны быть..."
- "Соловьев пойдет? И все остальные"
Мобилизация в России
20 сентября Госдума России в целом приняла поправки к Уголовному кодексу. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.
После этого разговоры о возможной мобилизации в РФ заточились с новой силой. Однако в Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России.
Генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой. Поэтому это не сильно повлияет на войну в Украине.
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