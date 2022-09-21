'Мне страшно': россияне в шоке от объявления Путиным мобилизации

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ с 21 сентября / Фото УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России. Пропагандистка Маргарита Симоньян сразу после этого устроила в своем Telegram-канале анонимное голосование. Судя по всему, большинство россияне не в восторге от решения хозяина Кремля "упаковать в пакеты" своих граждан.

В частности, 41% подписчиков пропагандистки проголосовали за пункт "Мне страшно", 22% не понимают, что значит частичная мобилизация в РФ, а еще 37% решение Путина поддерживают.

Как россияне комментируют решение Путина объявить частичную мобилизацию в РФ:

"Пусть сам идёт на фронт, раз такой умный"

"Всех подписчиков симонян мобилизировать!"

"Поздравляю всех бесноватых на войне!!! Жаль только, что эти безумные пенсионеры призыву не подлежат!!! Плохо жили??? Хочу видеть Маргошу и ее детей прямо на передовой! И ей подобных там же"

"Мне страшно за наших молодых парней, сынов, мужей. Не за себя..."

"Дети единороссов в первых рядах должны быть..."

"Соловьев пойдет? И все остальные"

Мобилизация в России

20 сентября Госдума России в целом приняла поправки к Уголовному кодексу. Там появились понятия "мобилизация" и "военное время". Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

После этого разговоры о возможной мобилизации в РФ заточились с новой силой. Однако в Госдуме РФ заявили, что принятые "военные" законы не означают объявления всеобщей мобилизации в России.

Генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что РФ потребуется несколько месяцев, пока новых солдат экипируют, научат и подготовят к отправке в бой. Поэтому это не сильно повлияет на войну в Украине.

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