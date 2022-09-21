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Путин объявил проведение "референдумов" на оккупированных территориях и цинично объяснил "причину"

21 сентября 2022, 11:10

Российский диктатор заявил, что якобы РФ "обеспечит безопасность" проведения мероприятий и затем "поддержит результаты".

Влдаимир Путин,
Путин объявил проведение "референдумов" на оккупированных территориях и цинично объяснил "причину"/ kremlin.ru, 24 канал

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о проведении так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. При этом он отметил, якобы на псевдореферендумах в так называемых "Л/ДНР", а также на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей местные жители "сами будут определять свою жизнь".

Об этом Путин заявил в своем видеообращении утром в среду, 21 сентября. Он начал рассыпаться в циничных заявлениях, в том числе и о проведении псевдореферендумов. Так, российский диктатор заявил, что якобы РФ таким образом хочет "поддержать близких людей".

Из его уст в который раз начали сыпаться циничные заявления, которыми Кремль пользуется уже много месяцев. В частности, в духе российской пропаганды, Путин снова начал рассказывать о мифических "неонацистах", от которых якобы "страдают простые украинцы".

"Мы не можем... не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на произвол палача, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою жизнь", – выдал заявление российский диктатор, по вине которого в Украине уже пострадали, были ранены или погибли множество мирных жителей.

При этом Путин заявил, якобы РФ обеспечит "безопасные условия" для проведения "референдума". А "принятое решение" Россия планирует поддержать.

"То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", – заявил диктатор.

Владимир Путин
Владимир Путин / скрин

Фейковые "референдумы" на оккупированной территории Украины

20 сентября оккупационные власти заявили, что так называемые "референдумы" о вхождении в состав России пройдут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Херсонской области и на Запорожье с 23 по 27 сентября. "Парламент" так называемой "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав страны-агрессора РФ.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее принять псевдореспублику в состав РФ "в случае положительного решения по итогам референдума".

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал планы РФ по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с угрозой разгрома армией Украины российских оккупационных войск. Ермак подчеркнул, что угрозу можно отбить только силой, и Киев решит этот вопрос.

При этом военный эксперт Петр Черник отметил, что РФ после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных районах Донбасса, Херсона и Запорожья может объявить всеобщую мобилизацию. Однако Москва уже терпит стратегическое поражение в Украине, и такие меры только ускорят коллапс российского государства.

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

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