"Наивный шантаж не сработает": в ОП жестко ответили на анонсированные оккупантами "референдумы"

В ОП жестко ответили на анонсированные оккупантами "референдумы"/ Reuters, ОПУ

В Офисе президента Украины ответили на планы оккупантов провести на Донбассе и Херсонщине так называемые "референдумы" о присоединении к стране-агрессору России.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что такие спешно организованные псевдореферендумы – это не что иное, как проявление страха, что ВСУ разгромят российскую оккупационную армию. Об этом Ермак написал в своем канале в Telegram.

Он подчеркнул, что враг пытается таким образом манипулировать Украиной, однако этот шантаж и угрозы не сработают.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми... Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу возможно ликвидировать только силой", – написал Ермак.

"Референдумы" России в Украине

19 сентября так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

20 сентября гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в этот же день оккупанты с коллаборантами сделают заявление относительно псевдореферендума. В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

В так называемой "ЛНР" 20 сентября "парламент" проголосовал за проведение псевдореферендума, который назначили на 23-27 сентября. А главарь так называемой "ДНР" вслед за ними обратился к Путину с просьбой как можно быстрее принять псевдореспублику в состав РФ "в случае положительного решения по итогам референдума".

При этом на оккупированной части Херсонщины коллаборант и так называемый "глава администрации" Владимир Сальдо анонсировал проведение "референдума" в своем "официальном обращении". Но даты его проведения он не назвал.

Читайте также: