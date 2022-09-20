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На Херсонщине и Луганщине оккупанты анонсировали "референдумы" о присоединении к РФ

20 сентября 2022, 14:31

Коллаборант Сальдо собирается провести псевдореферендум на Херсонщине якобы в ответ на обращения общественных организаций, однако даты он не назвал.

Херсон, Херсонская область, российские военные
На Херсонщине оккупанты анонсировали "референдум" о присоединении региона к РФ/ Reuters,"Суспільне"

На оккупированной части Херсонской области российские захватчики и коллаборанты заговорили о проведении так называемого "референдума" о присоединении региона к РФ. Анонсировал его проведение коллаборант Владимир Сальдо, который называет себя "главой администрации" временно оккупированной части Херсонщины.

Об этом коллаборант сказал в своем "официальном обращении", которое распространяют российские пропагандисты. При этом он отмечает, что такое решение принял якобы из-за "обращения общественных организаций и жителей региона",

Коллаборант отметил, что итоги так называемого "референдума" якобы будут определять дальнейшую судьбу украинского региона.

"Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него. С результатами референдума я лично обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, чтобы он как можно быстрее юридически был утвержден. И уверен: эта процедура не продлится долго", – провозгласил Сальдо.

Кроме этого, предатель еще и заявил, что на Херсонщине будет проводиться принудительная "мобилизация" – на оккупированной части региона хотят создать так называемые "добровольческие батальоны".

Ранее появилась информация, что 20 сентября марионеточный "общественный совет" обратился в оккупационную администрацию на Херсонщине и призвал "как можно быстрее провести референдум о вхождении в Россию".

На оккупированной Луганщине анонсировали "референдум"

Между тем во вторник, 20 сентября, "парлемент" так называемой "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав страны-агрессора РФ.

После этого так называемый "глава ЛНР" Пасечник подписал "закон" о проведении "референдума". Его собираются провести с 23 по 27 сентября.

"Референдумы" России в Украине

Ранее в Луганской области сообщили, что из-за наступление ВСУ на Донбассе оккупанты и коллаборанты перенесли проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России не неопределенную дату.

19 сентября так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

20 сентября гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в этот же день оккупанты с коллаборантами сделают заявление относительно псевдореферендума. В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

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