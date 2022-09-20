В Госдуме РФ разразились угрозами Германии и Британии – предлагают ударить по ним ядерным оружием/ Reuters, Telegram

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Гурулев предложил ударить ядерным оружием по территории Германии и Великобритании. Он сказал, что целью российского ядерного оружия является якобы не Украина, а другие государства.

Такими заявлениями депутат Госдумы разразился, выступая в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева. После участия в программе на телевидении страны-агрессора он изложил тезисы своей "речи" в Telegram.

Гурулев начал засыпать обвинениями США, Германию и другие государства, которые помогают Украине оружием для борьбы с российскими захватчиками. При этом он высказался о том, что на Западе звучат заявления о возможных последствиях для РФ, если она применит ядерное оружие.

Российский депутат сразу начал сыпать угрозами в сторону западных государств. Он даже высказал свои несбыточные мечты, что, мол, по Украине Россия не будет бить ядерным оружием, потому что "нам еще там жить". И после этого начал шантажировать другие страны, что якобы в РФ там есть "реальные цели для удара".

"Довольный, сытый немецкий бюргер, у которого уже начинает мерзнуть задница, должен четко понимать, что если по Берлину будет нанесен удар, то это повлечет за собой полный хаос во всем государстве и его смерть", – помечтал депутат страны-агресора.

Одной из "реальных целей", по которым РФ будто бы может ударить ядерным оружием, является авиабаза Рамштайн, говорит Гурулев. И при этом уточняет, что якобы Россия будет иметь право применять "ядерку", если для нее "будет существовать реальная угроза".

"Это авиабаза Рамштайн в Германии, цель, конечно, жирная, но не самая срочная... Если для территории РФ возникнет реальная угроза, то мы полноправны применить ядерное оружие", – высказал свои мысли Гурулев.

Также он засыпал подобными угрозами и Великобританию, отметив, якобы Россия может "мгновенно "обескровить" 245 размещенных в Британии ядерных зарядов, если подходить к этому с умом".

Ядерная угроза со стороны РФ

Ранее украинская разведка отмечала, что в стране-агрессоре РФ постоянно проводятся учения по развертыванию и подготовке к удару из ядерного оружия. У страны-агрессора России есть немало носителей ядерного оружия, говорят в ГУР Минобороны Украины.

При этом в РФ высказались относительно того, когда они могут применить ядерное оружие. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил 4 основания для применения такого оружия:

старт ядерных ракет противника,

применение им ядерного оружия,

нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием,

другие действия, которые угрожают существованию России.

Генерал-лейтенант запаса и екс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что ситуация с возможным применением российским диктатором Путиным ядерного оружия в войне против Украины по-прежнему остается неоднозначной. Он отметил, что западные разведки по-прежнему отслеживают ядерные арсеналы и возможности РФ.

Читайте также: