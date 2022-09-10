Генерал ВСУ спрогнозировал, готов ли Путин применить по Украине ядерное оружие / https://ua.depositphotos.com, Reuters

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, сказал, что ситуация с возможным применением русским диктатором Путиным ядерного оружия в войне против Украины по-прежнему остается неоднозначной.

"Сейчас мы видим колебания российского руководства. На каком-то уровне Путин приближался к этому шагу. Но сейчас его положение, как у Гитлера в апреле 1945-го, и чем он закончил – всем известно. Ведь в случае чего бункер не спасет, и отвечать придется его окружению и членам семьи. Естественно, окружению и членам семьи не нравится такая формулировка и такой подход. Чем дальше, тем больше все они понимают, что все серьезно, и так действительно может случиться. Несмотря на то, что территория России большая. Да и сам Путин понимает, что у него много детей и близких, которых он не хотел бы потерять и хотел бы сохранить им жизнь. Кроме того, западные разведки отслеживают ядерные арсеналы и возможности РФ. Потому в любом случае не будет так, что погибнут все, а Путин попадет в рай – ему до рая, как до Луны", ‒ сказал он.

Напомним, ранее, в июле 2022 года, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Лондон нанесет ответный удар.

Тогда чиновник отметил, что в случае реальной ядерной угрозы британское правительство не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.

До того директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь говорил, что если в Кремле решат использовать ядерное оружие против Украины, то удар может быть нанесен по центральному югу нашей страны.

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