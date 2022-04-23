Британия нанесет ответный удар: Джонсон жестко ответил на ядерный шантаж Путина

Борис Джонсон / Reuters

В случае применения Россией ядерного оружия Великобритания нанесет ответный удар, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Он уверен, что после ответного удара Кремль больше не может продолжать угрожать всему миру, пишет HamamTimes.

Отмечается, что в случае реальной ядерной угрозы правительство Великобритании не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.

"Россия не должна забывать, что у нас тоже есть ядерное оружие. Если Путин нажмет на ядерную кнопку, то и у нас получится. Россия не может больше никому угрожать. Мы готовы ко всему. Путинскую диктатуру и российский империализм обязательно похоронят", – предупредил британский премьер.

В то же время Джонсон добавил, что Британия вступит в войну, если Кремль применит оружие массового поражения.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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