Британия нанесет ответный удар: Джонсон жестко ответил на ядерный шантаж Путина

В случае реальной ядерной угрозы правительство Великобритании не будет проводить предварительные консультации с союзниками.
В случае применения Россией ядерного оружия Великобритания нанесет ответный удар, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Он уверен, что после ответного удара Кремль больше не может продолжать угрожать всему миру, пишет HamamTimes.
Отмечается, что в случае реальной ядерной угрозы правительство Великобритании не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.
"Россия не должна забывать, что у нас тоже есть ядерное оружие. Если Путин нажмет на ядерную кнопку, то и у нас получится. Россия не может больше никому угрожать. Мы готовы ко всему. Путинскую диктатуру и российский империализм обязательно похоронят", – предупредил британский премьер.
В то же время Джонсон добавил, что Британия вступит в войну, если Кремль применит оружие массового поражения.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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