Запад не хочет распада РФ, все дело в ядерном оружии - генерал Романенко

Россия распадется, но Запад этого не хочет / Коллаж фото УНИАН, Roman Poulvas

Запад не хочет, чтобы Россия распалась на небольшие государства. А причиной этого есть риск бесконтрольного распространения ядерного оружия в случае распада РФ. Об этом в чате на Главреде рассказал генерал-лейтенант запаса и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Но при этом он добавил, что не стоит исключать возможность распада России.

"В свое время Запад не хотел и распада Советского Союза. Президент США прилетал в Киев, выступал в парламенте, не получил поддержку, хотя очень уговаривал и предлагал жить дружно и вместе со своим "старшим братом". Но нам "мышебратья" не нужны. Мы хотим жить в своей стране, по своим законам", - сказал Игорь Романенко.

Он также отметил, что в России есть многие народы, которые хотят своей независимости. Эксперт убежден, что вопросы ядерного оружия можно будет решить также, как и при распаде СССР.

Распад России

Ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов предположил, что в ближайшие годы Россия может распасться на "княжества". Российские регионы начнут протестовать и откажутся "кормить Москву". Подтолкнуть РФ к распаду могут тяжелые последствия, вызванные экономическими санкциями, которые были введены против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи и РФ распадется на разные страны.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как различные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Активисты из Бурятии и Татарстана уже вышли на митинг против путинского режима и пожелали выйти из состава России. Они просят президента США Джо Байдена о помощи.

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