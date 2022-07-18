Буряты хотят выйти из состава РФ: просят помощи у Байдена

Буряты хотят выйти из состава РФ / Idel.Реалии

Активисты из Бурятии и Татарстана вышли на митинг против путинского режима и пожелали выйти из состава России. Они просят президента США Джо Байдена о помощи. Об этом сообщает Ideal.Реалии

К Байдену обратились представители "Лиги свободных наций". Эта организация объединила представителей "порабощенных Кремлем народов". Они просят, чтобы Байден поддержал их народы в реализации права на самоопределение. Следует отметить, что такую акцию протеста устроили после того, как на войне в Украине начало гибнуть большое количество солдат из Бурятии.

"Мне, как бурятке, больно осознавать, что Кремль использует бурятских ребят для достижения своих преступных целей – захвата новых территорий и расширения границ империи. Собственно, война – это все, что Москва способна предложить ребятам из бурятских сел. Сгинуть как пушечное мясо на очередной войне. Я не желаю такого будущего для Бурятии и своего народа", – сказала Раджана.

Она рассказала о том, что жителей региона силой отправляют на войну в Украину. Погибших солдат хоронят чуть ли не каждый день.

Как известно, участники Лиги Свободных Наций открыто выступают за создание новых национальных государств и выхода из состава РФ. В организацию входят представители бурятского, башкирского, казачьего, татарского, эрзянского и ингерманландского национальных движений.

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Ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов предположил, что в ближайшие годы Россия может распасться на "княжества". Российские регионы начнут протестовать и откажутся "кормить Москву". Подтолкнуть РФ к распаду могут тяжелые последствия, вызванные экономическими санкциями, которые были введены против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, майор полиции России в протест против войны страны-агрессора против Украины сжег свой военный билет. Муж категорически осуждает путинский режим и уже разорвал все отношения с бывшими коллегами.

В Черкассах россиянин сжег свой паспорт и призвал граждан РФ опомниться. Он просит жителей России содействовать окончанию войны. Мужчина возмущен тем, что на территории нашей страны делает "вторая армия мира".

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