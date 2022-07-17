Бунт в армии Путина: бурятов-отказников бросают в СИЗО под Луганском

Контрактники РФ-буряты / warfare.com.ua

Контрактники из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, помещают в СИЗО возле оккупированного РФ Луганска.

Запись с комментариями контрактников публикует издание Медиазона. Аудио передала президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Отказники из Бурятии говорят, что после того, как они написали рапорта, командование начало их запугивать и угрожать.

По их словам, бунтующих солдат РФ группами от 8 до 10 человек военнослужащих везут в военную комендатуру, где держат 3-4 дня запертыми в гараже с одноразовым питанием, а после отправляют в СИЗО под Луганском, созданное на базе реабилитационного центра.

При этом командование РФ принуждало отказников писать объяснительные и заявления о готовности воевать дальше.

"Рапорта никто не принимал, никто не подписывал, рвали, заставляли писать разные объяснительные. Рапорта рассмотрены не были по сей день. Уже с подачи первого рапорта прошло полторы недели. Никаких сдвигов нет", — уточняли отказники.

Одному из контрактников из Бурятии с двумя контузиями также не позволяют уволиться, а после написания рапорта его повезли в прокуратуру.

Издание отмечает, что рапорты об отказе написали 77 человек, служивших в Бурятии. Поводом для этого стало то, что "в бригаде не осталось ни одного танка", в то время как у украинских военных "ракетные установки, гаубицы".

"Бригада была оставлена на смерть", — объяснила мать военного.

Что известно об отказниках-бурятах

В начале записи военные представляются, свои имена называют:

Илья Каминский;

Алдар Дылыков;

Владимир Мальков;

Андрей Мартынов;

Сергей Арсенов;

Виктор Дурных;

Николай Васильев.

Все они проходили службу в военной части №32364 в Бурятии, а после нескольких месяцев войны написали рапорты об отказе от участия в ней.

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Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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