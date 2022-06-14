"Стыдно, что я служил": майор полиции России сжег военный билет в протест против войны

По его словам, только вернувшись в Украину он осознал, как российская пропаганда делает свое черное дело в РФ.
Майор полиции России в протест против войны страны-агрессора против Украины сжег свой военный билет.
Мужчина сам родом из Украины. Родился и вырос в Хмельницкой области, и в 2016 году вернулся на родину, рассказывает Государственное бюро расследований.
Во времена СССР он учился во Владикавказском военном училище. Когда закончил учебу, получил в России работу, а позже и гражданство.
Мужчина много лет работал в российских силовых структурах и дослужился до начальника Участковых уполномоченных милиции Волгоградской области. Однако после выхода на пенсию он вернулся в Украину.
Он рассказывает, что лишь по возвращении на родину осознал, насколько сильно в России действует пропаганда и как она делает свое черное дело.
Мужчина категорически осуждает путинский режим и уже разорвал все отношения с бывшими коллегами.
"Мне стыдно за то, кому я служил, и страшно представить, что я мог пойти на войну и пускать ракеты по городу моего детства", – отмечает мужчина.
Ранее сообщалось, что армия Украины уже в 20 км от Херсона. ВСУ в течение двух недель ведут контрнаступательные действия в направлении Херсонской области. Войска продвинулись еще на 5 километров от Таврического и уже приближаются к Томиной Балки.
Напомним, ранее советник председателя ОП Алексей Арестович отметил, что мир ничего не сделал, чтобы наказать РФ после зверств российской армии в Буче и других населенных пунктах под Киевом. Тогда в России боялись, что мир их "порвет", но этого не произошло, поэтому Россия чувствует вседозволенность и может попытаться присоединить к себе оккупированные территории Украины.
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