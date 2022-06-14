Армия Украины уже в 20 км от Херсона: войска достигают тактических успехов – ОВА

ВСУ получают преимущество над войсками РФ на Херсонщине - Хлань / Коллаж Суспільне, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины на протяжении двух недель ведут контрнаступательные действия в направлении Херсонской области. Войска продвинулись еще на 5 километров от Таврического и уже приближаются к Томиной Балке. Оттуда 20 км до Херсона, где находится оккупационная армия России. Идут бои между Таврическим и Томиной Балкой. Наносятся прицельные удары по позициям захватчиков, есть тактические победы. Об этом заявил советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинская армия постепенно приближается к захваченному Херсону и уже находится в 20 километрах от города. Идут боевые столкновения между Таврическим и Томиной Балкой.

Читайте такжеРоссия пока не готова прибрать к рукам Херсонскую и Запорожскую области: у Путина сделали заявление"Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся оккупанты. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной Балкой", - сказал Хлань.

По словам, силы обороны Украины добывают в боях тактические победы, которые в перспективе должны перерасти в широкомасштабную контрнаступательную операцию. Украинские военные захватывают инициативу.

"Как бы ни старались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции - у них ничего не получается, и они еще больше откатываются назад. То есть, мы постепенно получаем преимущество", - добавил чиновник.

Также он подчеркнул, что Украина использует тактику не массированных обстрелов, как делают оккупанты, а концентрирует усилия на нанесении точных ударов, поражающие технику и боевые припасы захватчика. В отличие от войск РФ, которые хаотично обстреливают жилые дома, ВСУ стараются не наносить ущерб городской инфраструктуре.

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Ситуация в Херсонской области

Войска России 2 марта захватили часть Херсонской области и город Херсон. Они продолжают удерживать данные территории. Жители региона периодически выходили на митинги в поддержку Украины. Оккупанты устраивают репрессии против активистов, журналистов, общественных деятелей, бывших участников АТО (ООС) на Донбассе и других лиц.

Армия Украины перешла к контрнаступательным действиям в Херсонской области. Освобождено уже более 20 населенных пунктов. Контратака продолжается в направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки.

Советник главы ОП Алексей Арестович 13 июня рассказал, что ВСУ наносят прицельные удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области и продолжают продвигаться к областному центру. По его словам, у ВСУ улучшилось качество контрбатарейной борьбы – на это повлияли поставки странами-партнерами современной артиллерии.

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