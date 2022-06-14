"ВСУ хорошо вломили оккупантам артиллерией": Арестович рассказал о боях под Херсоном

Арестович рассказал о боях под Херсоном/ УНИАН, Facebook Арестович

Украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона.

Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

По словам Арестовича, украинским подразделениям пришлось отойти на три километра, однако это не повлияло на ход боев.

"На Херсонском направлении им (российским захватчикам – ред.) хорошо "вломили" нашей артиллерией, а на запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили", – рассказал советник председателя ОП.

По его словам, в украинской армии улучшилось качество контрбатарейной борьбы, на это очень повлияли поставки Украине от партнеров современной артиллерии. При этом Арестович подчеркнул, что она улучшилась не только в противостоянии врагу на Юге государства, но и на всех направлениях фронта, где сейчас идут бои.

Ранее Арестович рассказал, что в Харьковской области оккупанты медленно продвигаются на севере и востоке и захватывают населенные пункты в "серой" зоне. При этом он отметил, что последние 5 или 6 дней по Харькову бьет вражеская ствольная артиллерия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести мирные переговоры с Россией лишь в том случае, если Кремль намеревается положить конец войне.

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