"ВСУ хорошо вломили оккупантам артиллерией": Арестович рассказал о боях под Херсоном

Защитники Украины находятся в 18 километрах от областного центра и успешно наносят удары по врагу из артиллерии.
Украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона.
Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.
По словам Арестовича, украинским подразделениям пришлось отойти на три километра, однако это не повлияло на ход боев.
"На Херсонском направлении им (российским захватчикам – ред.) хорошо "вломили" нашей артиллерией, а на запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили", – рассказал советник председателя ОП.
По его словам, в украинской армии улучшилось качество контрбатарейной борьбы, на это очень повлияли поставки Украине от партнеров современной артиллерии. При этом Арестович подчеркнул, что она улучшилась не только в противостоянии врагу на Юге государства, но и на всех направлениях фронта, где сейчас идут бои.
Ранее Арестович рассказал, что в Харьковской области оккупанты медленно продвигаются на севере и востоке и захватывают населенные пункты в "серой" зоне. При этом он отметил, что последние 5 или 6 дней по Харькову бьет вражеская ствольная артиллерия.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести мирные переговоры с Россией лишь в том случае, если Кремль намеревается положить конец войне.
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