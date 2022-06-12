"Позорный стыд": рашисты опозорились с "днем РФ" в оккупированном Херсоне

Рашисты организовали день России в Херсоне

В Херсонской области местные жители проигнорировали празднование дня России, которое рашисты организовали на оккупированной территории.

"Более позорного стыда Россия не могла себе представить". – рассказал Суспильному председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Там херсонцев 30 или 40 человек. Даже если бы учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политическую окраску, их должно было быть больше. Просто невозможно привить "мертвое дерево к живому", - уточнил он.

По данным советника главы Херсонской военной администрации Сергея Хланя, по всей области россияне организовали в традиционном стиле концерты "песни и пляски" Южного военного округа. Анонсированы также выступления певцов, а по области - творческих коллективов.

По словам советника, движение Сопротивления расклеило открытки с QR-кодами по всему городу.

По QR-кодам можно подробнее ознакомиться с предложениями "Сдал оккупанта - получи деньги" и т.д. Такие листовки приклеили даже на здании, где военные РФ разместили свой штаб ФСБ и на занятых россиянами административных зданиях, отметил Хлань.

Он добавил, что ВСУ в Херсонской области также сделали подарок оккупантам к так называемому "празднику" дню России - фейерверк. По его данным, ночью украинская артиллерия метко попала в склад боеприпасов, который детонировал до утра.

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Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что среди факторов, почему российским оккупантам удалось быстро захватить юг Украины, в том числе допущенные ошибки.

Вместе с тем он уверен в том, что на сегодня главное – освободить от оккупантов Херсон и область, включая Арабатскую стрелку.

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