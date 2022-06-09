Оккупанты сходят с ума на фронте: записывают видео в Tik-Tok под песни о ВСУ

Записывают видео в Tik-Tok под песни про ВСУ/ Скрин из видео

Русские захватчики уже дошли до нового уровня деградации. Они уже не впервые вызывали смех у украинцев своими странными поступками, и продолжают это делать и дальше.

На этот раз сеть насмешило видео оккупантов, которое они записали для Tik-Tok. На нем двое российских солдат танцуют под песню, которая была создана в поддержку Вооруженных сил Украины. На это парадоксальное видео обратил внимание украинский активист и военный Сергей Стерненко.

На видео двое оккупантов изображают что-то похожее на танец, размахивая руками под песню, где есть слова "о**а тіло ляже в ґрунт! Допоможе ЗСУ!".

"Новый уровень деграданства в российской армии. Оккупанты записывают тик-токи под песню о ВСУ, где есть текст "о**а тіло ляже в ґрунт! Допоможе ЗСУ!" – написал Стерненко.

Напомним, российские оккупанты уже не раз привлекали к себе внимание странными поступками. Так, однажды они вытоптали на траве в поле слово "х*хлы" и сразу поплатились за это. Обидное слово они изобразили прямо возле своих позиций, чем выдали себя и нарвались на огонь украинской артиллерии.

Также недавно кадыровцы, которые известны Tik-Tok роликами, но не боевыми успехами, устроили перестрелку с кустами, в которых никого не было. В Сети появилось видео, на котором тикток-войска Кадырова героически расправились с украинскими кустами.

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