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Сдали свои позиции: оккупанты вытоптали на траве оскорбление для украинцев и получили "прилет"

31 мая 2022, 21:35

Украинские воины метко попали в позиции оккупантов после того, как те сами выдали свое расположение.

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Оккупанты вытоптали на траве оскорбление для украинцев и получили "прилет" по позициям/ Telegram

Российские захватчики вытоптали на траве в поле слово "х*хлы" и сразу поплатились за это.

Дело в том, что обидное слово оккупанты оставили прямо перед своими позициями. После этого они сразу получили туда "прилет" от украинских военных. Об этом сообщается в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины".

Отмечается, что украинские воины сразу "минуснули" оккупантов, которые находились там.

"Рашисты вытоптали в поле возле своих позиций надпись "х*хлы", чем выдали себя. Наша артиллерия отработала по позициям орков и их минуснула", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и Славянска. При поддержке огня артиллерии и минометов проводят активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Также ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в РФ уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессора, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.

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