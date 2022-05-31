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"Планы Путина ломаются": в России начинается открытый бунт против войны – Жданов

31 мая 2022, 18:31

Слишком много потерь, похорон и раненых, которые возвращаются домой, привели к тому, что в РФ набирает обороты антивоенная кампания.

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В России начинается открытый бунт против войны, заявил Жданов/ Reuters, Главред

В России уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессора, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН. По его словам, россияне наконец начали понимать, какие серьезные потери несет их войско на войне против Украины. И это стало одной из главных причин, почему мужчины теперь не хотят воевать за своего "фюрера".

Жданов отметил, что у властей РФ срываются все планы. Так, мужчинам в России рассылали повестки, однако это не дало ожидаемого результата. После этого мужчин начали вызывать в военкоматы, где проводили среди них агитацию, однако это тоже результата не дало.

По словам эксперта, сейчас в РФ даже есть план для военных округов, в котором четкую прописано, сколько контрактников за определенный период времени должны "отдавать" округа. Так, от каждого округа за неделю должно прибывать по 200 контрактников. В целом это 1400 военных на неделю и около 6500 в месяц.

Однако даже такого количества недостаточно, чтобы пополнить "запасы" войска и покрыть потери на фронте.

"Они не могут официально объявить открытую мобилизацию. Они это проводят только такими скрытыми агитационными мероприятиями. Российское общество сегодня не воспримет новость, что вооруженные силы России не справились со "специальной военной операцией", – говорит военный эксперт.

Что подталкивает русских к бунтам против войны

Запаниковали из-за огромных потерь в войске уже даже в "депрессивных регионах" РФ, и поэтому уже даже там не удается набрать добровольцев на фронт. Кроме этого, домой начали возвращаться с ранениями те, кто уже был в Украине, и они рассказывают правду о том, что происходит.

Также в России есть проблема с выплатами за погибших и раненых.

Читайте такжеПутина нужно полностью отстранить от власти, иначе будут серьезные последствия – МоравецкийПо этим причинам в РФ уже набирает обороты антивоенная кампания, говорит Жданов.

"То есть сейчас наступает такой период скрытого саботажа общества по "специальной военной операции", которую провозгласила РФ. Следующим шагом будет открытое противостояние", – отмечает эксперт.

Однако, по его словам, сейчас трудно спрогнозировать, когда именно в России разгорится это открытое противостояние. Ведь пока что большинство россиян всё таки настроены на войну.

Российские военные ищут способы сбежать с фронта

Уже неоднократно сообщалось, что российские военные не хотят участвовать в боевых действиях в Украине и ищут любые способы, чтобы этого избежать. Путинские воины готовы даже пойти на то, чтобы им прострелили ноги. Ранее Главред рассказывал, что кадровые российские военные под Северодонецком договариваются с кем-то из товарищей по службе и стреляют друг другу в ноги.

Напомним, бойцы Росгвардии из Краснодара, которые принимали участие в войне против Украины в феврале-апреле, отказались повторно участвовать в боевых действиях и подали рапорты с отказом ехать воевать.

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