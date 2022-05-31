Росгвардейцы отказались повторно ехать на войну в Украину из-за низких выплат

Росгвардейцы отказываются ехать воевать в Украину / Фото informnapalm.org

Бойцы Росгвардии из Краснодара, участвовавшие в войне против Украины в феврале-апреле, отказались повторно принимать участие в боевых действиях и подали рапорты с отказом ехать воевать.

Об этом сообщил изданию Кавказ.Реалии источник в главном управлении Федеральных войск Национальной гвардии по Краснодарскому краю. Также эту информацию подтвердил и один из военнослужащих.

Росгвардейцы якобы крайне недовольны поступившими за два месяца нахождения в Украине выплатами. Им заплатили значительно меньше, чем рассказывают пропагандистские СМИ.

"Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу", - пояснил собеседник.

Отметим, 10 марта официальный курс доллара в России составлял 120 рублей, 26 мая – 56 рублей, чем и объясняется разница в размере военных выплат.

Военнослужащий добавил, что в его отряде пять сотрудников подали рапорты о выходе на пенсию – они были предпенсионного возраста. Также ему известно еще минимум о пяти бойцах, которые подали рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам.

Как сообщал Главред, российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

В самопровозглашенной ДНР также протестуют местные вояки. Говорят, что они не хотят, чтобы их отправляли воевать в соседнюю квазиреспублику "ЛНР".

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