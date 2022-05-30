Путинские солдаты чуть не убили своего генерала, который гнал их в бой - перехват СБУ

Солдаты РФ отказались выполнять приказ и были готовы взорвать генерала / Фото УНИАН

Российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

Так, в Донецкой области контрактники России едва не расстреляли своего генерала Валерия Солодчука и его охрану, которые приехали, чтобы подавить бунт и заставить "отказников" продолжать воевать.

Солдаты отказались выполнять приказ и были готовы взорвать высоких гостей. Поэтому российский генерал позорно сбежал с передовой, поджав хвост.

"У нас батарея практически вся в отказе ушла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели меня! Вместе подорвемся тут". Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все. Он в свой бобик сел, уехал", – рассказывает своей жене русский захватчик.

Солдат армии РФ жалуется, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, а остальные погибли или были ранены. Кроме того, осталось лишь два орудия из двенадцати и лишь три машины, которые на ходу. Оккупант хотел бы бежать из Украины.

Как сообщал Главред, ранее Служба безопасности Украины получила очередное подтверждение убийств российскими оккупантами мирных украинцев. В частности, один из захватчиков откровенно признался своей жене, что путинские солдаты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население.

Также он рассказал, как российские военные из другого подразделения поймали украинку, отрезали ей язык, изнасиловали и убили.

Еще один телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ, свидетельствует о том, что российские военные, которые массово насиловали украинских женщин, девочек и детей, вернувшись на территорию РФ не прекратили свои зверства. Теперь их жертвами становятся россиянки.

В частности, в пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.

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