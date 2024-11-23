У оккупантов 'горят' дедлайны: Зеленский раскрыл планы Кремля относительно Курщины

По словам президента, Украина продемонстрировала неспособность Москвы защищать свои территории.

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Оккупанты хотят вытеснить ВСУ из Курской области / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Офис Президента

Ключевые тезисы президента:

В Кремле хотят вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января

Оккупанты на Курском направлении несут большие потери

Москва не способна защищать свои территории

Владимир Зеленский заявил, что в Москве спешат выбить украинские силы с Курщины. Путин стремится успеть это сделать до того, как Трамп сядет в Белом доме. Об этом глава государства рассказал во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, передает корреспондентка "Суспільного".

Зеленский отметил, что для Путина важнее всего вытеснить Силы обороны Украины из Курского региона.

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"Все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами - все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", - сказал глава страны.

Президент подчеркнул, что начав операцию в Курской области, Украина продемонстрировала неспособность Москвы защищать свои территории, поскольку все ее ресурсы были сосредоточены на оккупации украинских земель.

"И поэтому самая тяжелая ситуация там, где это надо держать, самая тяжелая ситуация на Донбассе, на востоке нашей страны. Путин хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой "специальной военной операции", оккупирует весь Донбасс, и ему надо вытеснить нас с Курского направления. Вот эти две задачи у него есть. От этого, соответственно, и наши результаты: сложности на востоке. Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи", - сказал он.

Президент Украины добавил, что на Курском направлении армия РФ несет большие потери.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) говорилось, что украинская армия недавно продвинулась на юго-восток от Коренево в Курской области. По данным военных пропагандистов РФ, армия страны-агрессора продвинулась в лесах возле Малой Локни (к северу от Суджи), Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и Ольговки (к востоку от Коренево), при этом непогода замедляет украинские и российские операции.

Как писал Главред, Курская операция Сил обороны была стратегически необходимой для предотвращения наступления РФ в Сумской области. Россия планировала создать "буферную зону" длиной 20-30 км на севере Украины.

Недавно Global Defense Corp сообщал, что в результате атаки Storm Shadow по Марьино Курской области 20 ноября могли быть убиты генерал-лейтенант РФ Валерий Солодчук и 18 вражеских военных. Также могли быть уничтожены офицеры из КНДР.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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