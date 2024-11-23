Почему бутылки для вина имеют вогнутое дно: эксперты раскрыли древнюю тайну

Такая форма имеет свои исторические корни, практическое назначение и даже интересные особенности.

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Эксперты объяснили, почему винные бутылки имеют именно такое дно / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

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Историческое происхождение винных бутылок в современном виде

Практическое значение и удобство вогнутого дна в винных бутылках

Мало кто знает, но углубление на дне винной бутылки имеет свое название - пунт или понтиль. Существует немало версий, почему эта особенность появилась. Некоторые считают, что она свидетельствует о качестве напитка, но это не так. В современном мире это не является критерием оценки вина, пишет Главред с ссылкой на Onet.

Когда-то бутылки изготавливали вручную. Стеклодувам было неудобно держать горячую посуду, поэтому они использовали специальный металлический прут, который крепился ко дну. Так и появилось углубление. Оно также обеспечивало устойчивость бутылки.

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Сегодня большинство бутылок создается на заводах, и сделать их с ровным дном не проблема. Однако традиция вогнутого дна сохранилась, и теперь такие бутылки можно увидеть почти везде.

Углубление на дне выполняет несколько функций даже сейчас:

Прочность. Такая форма делает бутылку более устойчивой к высокому давлению, особенно это важно для игристых вин. Удобство в использовании. Углубление облегчает наливание напитка - большой палец ставится в выемку, а остальные пальцы держат основание. Осадок. Форма позволяет осадку собираться в узком месте дна, что предотвращает его смешивание с вином. Охлаждение охлаждения. Благодаря углублению увеличивается площадь контакта бутылки с жидкостью, что позволяет напитку быстрее охлаждаться. Легкость мытья. Такие бутылки легче мыть, чем с плоским дном.

Однако, как указывают эксперты, существуют также и определенные недостатки.

"Например, на создание бутылки с углублением тратится больше материала, из-за чего они немного дороже. Некоторые люди также обращают внимание на то, что такая форма может вводить в заблуждение, создавая впечатление, что бутылка содержит больше вина. Чем глубже углубление, тем меньше места остается для напитка внутри. А мы, как правило, обращаем внимание на тип вина, его вкус и цену, а не всегда тщательно изучаем указанный объем на этикетке", - говорят эксперты.

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Что известно об Институте виноградарства и виноделия Национальный научный центр Институт виноградарства и виноделия НААН Украины получил имя доктора сельскохозяйственных наук, профессора, вице-президента Постоянной Международной комиссии по винограду в Париже Василия Таирова. Прообразом Института была Винодельческая станция, которая начала свою деятельность в 1905 году в Одессе. В 1931 году она была реорганизована в Украинский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия. Сейчас Институт - это признанный научно-исследовательский центр по вопросам виноградарства и виноделия на современном уровне. В Институте проводятся комплексные научные исследования с целью научного обеспечения развития виноградарства и виноделия в Украине.

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