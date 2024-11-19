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Зимний дедлайн наступает: какие задачи необходимо закончить в саду в ноябре

Даяна Швец
19 ноября 2024, 20:08
71
Это удачный момент для высаживания деревьев, кустов, многолетних растений, а также луковиц и низкорослых цветов.
Сад, дерево, женщина
Какие работы надо закончить в саду в последний месяц осени / скрин из видео, unsplash.com

Что стоит знать:

  • Можно ли косить газон в ноябре
  • Чем полезно "спящее опрыскивание" растений
  • В какой день лучше всего обрезать деревья

Ноябрь - это время завершения всех садовых и огородных дел. Зимой растения ложатся в спячку, поэтому ухаживать за ними будет уже поздно, и придется ждать до весны. С наступлением заморозков важно успеть подготовить ваши растения к холодам.

Издание Главред со ссылкой на Lifehacker предлагает простой контрольный список, чтобы ничего не забыть.

видео дня

1. Посадите новые деревья, кусты и луковичные растения

Осень - идеальное время для посадки. Благодаря частым дождям земля остается мягкой и удобной для обработки до наступления морозов. Это удачный момент для высаживания деревьев, кустов, многолетних растений, а также луковиц и низкорослых цветов.

2. Уберите грядки

Ноябрь - последний шанс очистить грядки перед зимой. Уберите остатки урожая, измельчите растения, оставив корни для естественного компостирования. Вытяните все сорняки, чтобы они не успели укорениться или рассеять семена.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
Какие растения отпугивают крыс - инфографика / Главред

3. Обрежьте летние деревья

Обрезать растения стоит, когда они переходят в состояние покоя. Для многих летних цветущих и плодоносящих деревьев листопад является идеальным временем. Выбирайте сухой день для этой работы, чтобы избежать риска появления грибковых или вирусных инфекций.

4. Обработайте растения от грибка и вредителей

Подкормка растений в ноябре уже не рекомендуется, ведь она стимулирует рост, что может повредить перед зимой. Вместо этого проведите "спящее опрыскивание" - обработку растений в состоянии покоя для защиты от вредителей и грибковых болезней.

5. Подготовьте оросительную систему к зиме

Если в вашем регионе возможны морозы, слейте воду из капельной системы и шлангов, уберите инструменты и садовый инвентарь на зиму.

6. Оставьте газон в покое

Самое время прекратить косить газон, поливать, подкармливать или засевать его. В ноябре трава должна перейти в состояние покоя, как и остальной сад.

Следуя этим простым советам, вы обеспечите растениям комфортную подготовку к зиме и хороший старт весной.

Кстати, также эксперты делились советом, что посеять в ноябре для раннего урожая. Посадка в последний месяц осени требует внимания к лунному циклу, который может существенно повлиять на развитие растений.

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