Зимний дедлайн наступает: какие задачи необходимо закончить в саду в ноябре

Это удачный момент для высаживания деревьев, кустов, многолетних растений, а также луковиц и низкорослых цветов.

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Какие работы надо закончить в саду в последний месяц осени / скрин из видео, unsplash.com

Что стоит знать:

Можно ли косить газон в ноябре

Чем полезно "спящее опрыскивание" растений

В какой день лучше всего обрезать деревья

Ноябрь - это время завершения всех садовых и огородных дел. Зимой растения ложатся в спячку, поэтому ухаживать за ними будет уже поздно, и придется ждать до весны. С наступлением заморозков важно успеть подготовить ваши растения к холодам.

Издание Главред со ссылкой на Lifehacker предлагает простой контрольный список, чтобы ничего не забыть.

видео дня

1. Посадите новые деревья, кусты и луковичные растения

Осень - идеальное время для посадки. Благодаря частым дождям земля остается мягкой и удобной для обработки до наступления морозов. Это удачный момент для высаживания деревьев, кустов, многолетних растений, а также луковиц и низкорослых цветов.

2. Уберите грядки

Ноябрь - последний шанс очистить грядки перед зимой. Уберите остатки урожая, измельчите растения, оставив корни для естественного компостирования. Вытяните все сорняки, чтобы они не успели укорениться или рассеять семена.

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3. Обрежьте летние деревья

Обрезать растения стоит, когда они переходят в состояние покоя. Для многих летних цветущих и плодоносящих деревьев листопад является идеальным временем. Выбирайте сухой день для этой работы, чтобы избежать риска появления грибковых или вирусных инфекций.

4. Обработайте растения от грибка и вредителей

Подкормка растений в ноябре уже не рекомендуется, ведь она стимулирует рост, что может повредить перед зимой. Вместо этого проведите "спящее опрыскивание" - обработку растений в состоянии покоя для защиты от вредителей и грибковых болезней.

5. Подготовьте оросительную систему к зиме

Если в вашем регионе возможны морозы, слейте воду из капельной системы и шлангов, уберите инструменты и садовый инвентарь на зиму.

6. Оставьте газон в покое

Самое время прекратить косить газон, поливать, подкармливать или засевать его. В ноябре трава должна перейти в состояние покоя, как и остальной сад.

Следуя этим простым советам, вы обеспечите растениям комфортную подготовку к зиме и хороший старт весной.

Кстати, также эксперты делились советом, что посеять в ноябре для раннего урожая. Посадка в последний месяц осени требует внимания к лунному циклу, который может существенно повлиять на развитие растений.

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