Праздник будет испорчен: почему нельзя хранить шампанское в холодильнике

Перед праздниками важно знать, как хранить шампанское.

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Почему нельзя хранить шампанское в холодильнике / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему класть бутылку шаманского в морозилку не лучшая идея

Как правильно охладить шампанское

Вопреки распространенному мнению, длительное хранение шампанского в холодильнике не рекомендуется, поскольку низкие температуры и частое открывание дверцы могут повредить структуру напитка и его аромат.

Главред подробно разобрался, можно ли ставить шампанское в холодильник и как правильно охлаждать напиток.

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Что будет, если шампанское положить в морозилку?

Морозилка — вовсе не подходящее место для шампанского. Поскольку жидкость при замерзании расширяется, существует риск, что бутылка просто треснет, а сам напиток потеряет свою изысканность, пишет портал Sante+.

Морозильная камера не позволяет контролировать температуру равномерно, а резкое охлаждение может изменить химический состав шампанского и привести к его деградации.

Как правильно охлаждать шампанское?

Идеальный способ охлаждения шампанского — оставить его на 30 минут в ведре со льдом перед подачей на стол. Такой подход поможет сохранить вкус и текстуру напитка наилучшим образом, и вы сможете насладиться свежестью и игристостью шампанского.

Как хранить шампанское?

Шампанское следует хранить в прохладном, защищенном от света месте при температуре около 10°C. Если вы планируете открыть бутылку в тот же день, то можно оставить ее в холодильнике на два-три часа перед подачей.

Но держать шампанское в холоде постоянно — не лучшая идея. Хранение в холодильнике может привести к потере вкусовых качеств и нарушению структуры пузырьков.

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