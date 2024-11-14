Праздник будет испорчен: почему нельзя хранить шампанское в холодильнике

Вы узнаете:
- Почему класть бутылку шаманского в морозилку не лучшая идея
- Как правильно охладить шампанское
Вопреки распространенному мнению, длительное хранение шампанского в холодильнике не рекомендуется, поскольку низкие температуры и частое открывание дверцы могут повредить структуру напитка и его аромат.
Главред подробно разобрался, можно ли ставить шампанское в холодильник и как правильно охлаждать напиток.
Что будет, если шампанское положить в морозилку?
Морозилка — вовсе не подходящее место для шампанского. Поскольку жидкость при замерзании расширяется, существует риск, что бутылка просто треснет, а сам напиток потеряет свою изысканность, пишет портал Sante+.
Морозильная камера не позволяет контролировать температуру равномерно, а резкое охлаждение может изменить химический состав шампанского и привести к его деградации.
Как правильно охлаждать шампанское?
Идеальный способ охлаждения шампанского — оставить его на 30 минут в ведре со льдом перед подачей на стол. Такой подход поможет сохранить вкус и текстуру напитка наилучшим образом, и вы сможете насладиться свежестью и игристостью шампанского.
Как хранить шампанское?
Шампанское следует хранить в прохладном, защищенном от света месте при температуре около 10°C. Если вы планируете открыть бутылку в тот же день, то можно оставить ее в холодильнике на два-три часа перед подачей.
Но держать шампанское в холоде постоянно — не лучшая идея. Хранение в холодильнике может привести к потере вкусовых качеств и нарушению структуры пузырьков.
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