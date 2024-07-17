Чем отличается шампанское от просекко: простое объяснение

Оказывается, между шампанским и просекко есть несколько основных отличий - и вам понадобится всего минута, чтобы узнать о них от Аманды Маккроссин, винного эксперта, живущей в долине Напа. В своем посте в TikTok она призналась, что "виновата в том, что считала просекко просто дешевой альтернативой шампанскому", сообщает Mirror.
Однако она описала эти два вина как "очень разные" и выделила три основных различия между ними.
Во-первых, это место производства
"Шампанское происходит из региона Шампань во Франции. Тогда как просекко происходит из региона Венето в Италии. Это на самом деле очень важно, потому что в Шампани намного холоднее, а это означает, что вина имеют более высокую кислотность. Тогда как просекко происходит из места, где намного теплее, поэтому вы получаете более фруктовый, спелый профиль", - указывает она.
Второе отличие заключается в типах винограда, который используется для изготовления вин.
"Шампанское практически можно сделать только из трех сортов винограда - Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье - и это очень серьезные сорта винограда, которые придают вину тонны структуры. Просекко изготавливается исключительно из более легкого и дружественного фруктового винограда Глера", - говорит Аманда.
Смотрите видео о том, чем отличается шампанское от просекко:
@somm_vivant Я виновен в том, что думаю, что Prosecco - это просто дешевая альтернатива Шампанскому, но правда в том, что это очень разные вина, предназначенные для разных жизней. Комментируйте, если у вас есть вопросы, и следуйте за другими винным контентом :) #prosecco#champagne#learntok#sparklingwine♬ оригинальный звук - Amanda McCrossin | sommvivant
Наконец, существует большая разница в том, как эти напитки обрабатываются.
"Игристое вино не похоже на газировку - мы не впрыскиваем туда CO2, как в газировку, чтобы сделать его пузырьковым. Вместо этого мы восстанавливаем вторичное брожение в вине, добавляя дрожжи и сахар. Когда дрожжи съедают весь сахар, образуется CO2", - сказала она.
Она добавила, что для просекко этот процесс происходит в больших ваннах, которые называются автоклавами, где игристое вино очищают от мертвых дрожжевых клеток, чтобы оно оставалось свежим и фруктовым и не впитывало никаких ноток бриоши или круассанов.
"Для шампанского мы хотим, чтобы эти нотки отсутствовали, поэтому вторичная ферментация происходит в бутылке, где вино остается в контакте с мертвыми дрожжевыми клетками, которые называются осадком, в течение 12 месяцев, а затем до 10 или 20 лет", - отметила сомелье.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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